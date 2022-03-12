العراق ولبنان يبحثان ملف إعادة الاعمار وتطوير القطاع التجاري

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "التقى وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانيّ أمين سلام، على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وبيروت، وسُبُل تعزيز التعاون المُشترَك في المجالات كافة؛ خدمةً للشعبين الصديقين".وأكّد حسين، على أنَّ "الحكومة العراقيَّة تعمل جاهدةً على إعادة إعمار البنى التحتيَّة، وتطوير القطاع التجاريّ، ودعم الاقتصاد العراقيِّ، مُشدِّداً على أهمّـيَّة توقيع اتفاقـيّات التعاون، وزيادة حجم التبادُل، والتعاون في قطاعات التجارة، والزراعة، والسياحة".

وأشار إلى أن "علاقة العراق مع لبنان متميزة، وإنَّ للبنان مكانة خاصة لدى العراقيين حكومةً وشعباً، مؤكداً الاستعداد لتقديم كلِّ ما من شأنه ضمان استقرار لبنان وتخطيّ الأزمة الاقتصاديّة التي تمر بها في الوقت الحاضر".



من جهته، عبر وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانيّ عن "شكر وتقدير حكومة وشعب لبنان لما يقدمه العراق من دعم للبنان خاصة وأَنَّ هذا الدعم ليس بجديد حيث العلاقات بين البلدين الأشقاء علاقات مُتميزة على كافة الصعد".