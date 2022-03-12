إيران تكشف عن 'سلاح ليزر' لحماية هذه المواقع

ومنظومة "SATEB" تعد إنجاز ونتاج صناعات الدفاعية الإيرانية في مجال أسلحة الليزر، وهي اليوم مسؤولة عن حماية وحراسة الأماكن والمواقع الحساسة والحيوية في البلاد.

ويوجد في العالم ست دول فقط لديها القدرة على تصنيع أسلحة الليزر، من بينها إيران التي تنتج أسلحة ليزر "SATEB".



وتمكنت مجموعة صناعات الدفاعية الإيرانية من تصميم وتصنيع أنظمة أسلحة الليزر للدفاع الجوي "قصير المدى" من أجل الدفاع عن المنشآت الحيوية للبلاد، حيث أنجزت النماذج الأولية من هذه التقنية قبل عامين وتم تطويرها بعد ذلك.

والسرعة العالية لهذا النظام الدفاعي في مواجهة أهداف معادية مثل المسيرات وصواريخ الكروز، تعد من أهم ميزاته.

