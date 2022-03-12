التحاق أربعة محترفين بمعسكر المنتخب الوطني في بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم السبت، التحاق أربعة محترفين بمعسكر المنتخب الوطني في العاصمة بغداد.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "أربعة لاعبين محترفين سيلتحقُون بوفدِ المنتخب الوطني في الخامس عشر من الشهر الحالي للانخراطِ في المعسكر التدريبي الداخلي المُقام في بغداد، وهم كلٌ من محترفي الدوري القطري: أمجد عطوان (الشمال) ، بشار رسن (قطر) ، أيمن حسين (أم صلال)، مصطفى ناظم (النجمة البحريني).

واضاف البيان، "سينضم لاعبو الزوراء في السادس عشر من هذا الشهر مع وفدِ المنتخبِ الوطني، وذلك بعد نهايةِ ارتباطهم مع ناديهم الذي تنتظره مباراةٌ أمام فريقِ الشارقة في الخامس عشر من الشهر الحالي في دوري أبطال آسيا، أما بقيةُ اللاعبين المحترفين فسيكون التحاقهم يومي ٢١ و ٢٢ من الشهر الحالي".