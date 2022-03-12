بعد غياب سنوات.. نيفين مندور في أحدث ظهور (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - تحدثت الفنانة نيفين مندورعن سبب غيابها عن الساحة الفنية كل هذه السنوات.



وحلت مندور ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع الأعلامية ياسمين عز.

وكشفت أن سبب ابتعادها عن الوسط الفني، إن "والدتها كانت مريضة، وكانت إلى جوارها وتساعدها، وعندما أرادت العودة للتمثيل مرة أخرى، رفض والدها عودتها للفن".

وعن قضية القبض عليها لتعاطي المخدرات قالت: "ماكنتش أنا المقصودة بقضية تعاطي المخدرات دي، هما كانوا عايزين يضايقوا والدي، فجابوها فيّا وروحت في الرجلين، ومن أول دقيقة مفيش حد قدر يشكك في براءتي".