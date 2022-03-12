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بنزيما يستذكر مباراة سان جيرمان: الأفضل في مسيرتي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-12 | 07:37

بنزيما يستذكر مباراة سان جيرمان: الأفضل في مسيرتي

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قال اللاعب الفرنسي، كريم بنزيما، إن الموسم الحالي قد يكون "أفضل مواسمه" بقميص ، بعدما سجل ثلاثية في مرمى باريس سان جيرمان (3-1)، ليقود فريقه إلى ربع نهائي .
وأوضح مهاجم الميرينجي لتلفزيون ريال مدريد: "لا أعلم إذا ما كانت أفضل مباراة لي، لأني أتذكر نهائي التشامبيونز ليج أيضا أمام ".

واستدرك: "لكن نعم، هي كذلك، بالأهداف، لأنها 3 في مباراة مهمة.. قد يكون أفضل موسم لي، لأنني أسعى في كل موسم لتقديم ما هو أفضل من الموسم السابق، وأنا على الطريق السليم".


وأضاف بنزيما: "أنا سعيد وفخور. لكن هذا بفضل كل الفريق وجهد الجميع".

وأشار إلى أن التحدي المقبل لريال مدريد، هو مباراة الاثنين القادم أمام مايوركا في الليجا.

وتابع: "إنها الليجا، نريد إحراز نقاط، نحن متفوقون.. لكن علينا الاستمرار هكذا.. لدينا ثقة كبيرة بعد مباراة سان جيرمان، لكن الآن علينا التركيز في الليجا.. يجب المنافسة على كل شيء".

وقال بنزيما في مقابلة مع موقع ريال مدريد الرسمي عن "الريمونتادا" التاريخية أمام باريس: "أنا فخور وسعيد، لكن الإنجاز تحقق بفضل الفريق بأكمله، إنه نتاج جهود الجميع؛ اللاعبون والطاقم الفني والجماهير، كانت ليلة سحرية من جميع النواحي".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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