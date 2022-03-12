بنزيما يستذكر مباراة سان جيرمان: الأفضل في مسيرتي

وأوضح مهاجم الميرينجي لتلفزيون ريال مدريد: "لا أعلم إذا ما كانت أفضل مباراة لي، لأني أتذكر نهائي التشامبيونز ليج أيضا أمام ليفربول ".

واستدرك: "لكن نعم، هي كذلك، بالأهداف، لأنها 3 في مباراة مهمة.. قد يكون أفضل موسم لي، لأنني أسعى في كل موسم لتقديم ما هو أفضل من الموسم السابق، وأنا على الطريق السليم".



وأضاف بنزيما: "أنا سعيد وفخور. لكن هذا بفضل كل الفريق وجهد الجميع".

وأشار إلى أن التحدي المقبل لريال مدريد، هو مباراة الاثنين القادم أمام مايوركا في الليجا.

وتابع: "إنها الليجا، نريد إحراز نقاط، نحن متفوقون.. لكن علينا الاستمرار هكذا.. لدينا ثقة كبيرة بعد مباراة سان جيرمان، لكن الآن علينا التركيز في الليجا.. يجب المنافسة على كل شيء".

وقال بنزيما في مقابلة مع موقع ريال مدريد الرسمي عن "الريمونتادا" التاريخية أمام باريس: "أنا فخور وسعيد، لكن الإنجاز تحقق بفضل الفريق بأكمله، إنه نتاج جهود الجميع؛ اللاعبون والطاقم الفني والجماهير، كانت ليلة سحرية من جميع النواحي".