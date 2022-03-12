البنتاغون: الجيش الروسي على بعد تسعة أميال عن وسط كييف

بغداد - ياسين صفوان - أكد مسؤول دفاعي أميركي رفيع، يوم الجمعة، إن رتلاً متوقفاً منذ فترة طويلة من المركبات العسكرية الروسية شمال كييف اقترب من العاصمة.

ونقلت صحيفة و"اشنطن بوست" الأميركية عن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قولها أن "العناصر الرئيسية لهذا التقدم تبعد الآن حوالي تسعة أميال عن وسط كييف فقط، انخفاضا من حوالي 12 ميلا خلال الأيام القليلة السابقة، ووصف المسؤول حركة الجيش بأنها "زاحفة"، وقال إنه "من الصعب للغاية" التنبؤ بالمدة التي قد تستغرقها القوات الروسية للقيام بتحرك أكثر جدي".



واضاف المسؤول الدفاعي الكبير إنه "حتى يوم الخميس أطلق الروس 775 صاروخا على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية. ويستمر العدد في الارتفاع ببضع عشرات يوميا، لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت الخميس إن هناك "انخفاضا ملحوظا" في النشاط الجوي الروسي فوق أوكرانيا في الأيام الأخيرة. وفي إفادة استخباراتية، قال مسؤولون إن التباطؤ ربما يرجع إلى "الفعالية غير المتوقعة لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية وقدرتها على التحمل".



واشار التقرير الى أن "الخبراء العسكريين فوجئوا بتخبط الجيش الروسي حتى الآن حيث لم يسيطر بشكل كامل على الأجواء الأوكرانية، على الرغم من امتلاكه لواحدة من أكثر القوات الجوية تقدمًا في العالم".