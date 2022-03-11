انت الان تتابع خبر السيرة الذاتية لأبرز مرشح لمنصب رئاسة الوزراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أدناه السيرة الذاتية للمرشح:
جعفر الصدر هو سياسي عراقي ونجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامي العراقي والفيلسوف محمد باقر الصدر.
الحالة الاجتماعية : متزوج وله اربع بنات وولدين
المناصب والوظائف التي شغلها:
*ممثلا دائما لجمهورية العراق لدى المنظمة البحرية الدولية IMO منذ شباط 2020.
*سفيرا فوق العادة لسفارة جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019.
*سفيرا في وزارة خارجية العراق- رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية، نيسان 2019-تشرين الاول 2019.
*فائز بعضوية مجلس النواب للدورة 2010.
*مستشار لفخامة رئيس جمهورية العراق 2009.
التحصيل العلمي: *الشهادة الجامعية في علم الاجتماع العام – الجامعة اللبنانية 2011.
*الدراسات الدينية في النجف الاشرف وقم 1995-2007.
جعفر الصدر هو سياسي عراقي ونجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامي العراقي والفيلسوف محمد باقر الصدر.
تاريخ الميلاد: 7 ايلول 1970
محل الولادة: العراق – النجف الأشرف
الحالة الاجتماعية : متزوج وله اربع بنات وولدين
المناصب والوظائف التي شغلها:
*ممثلا دائما لجمهورية العراق لدى المنظمة البحرية الدولية IMO منذ شباط 2020.
*سفيرا فوق العادة لسفارة جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019.
*سفيرا في وزارة خارجية العراق- رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية، نيسان 2019-تشرين الاول 2019.
*فائز بعضوية مجلس النواب للدورة 2010.
*مستشار لفخامة رئيس جمهورية العراق 2009.
التحصيل العلمي:
*ماجستير في علم الاجتماع اختصاص في علم المعرفة، الجامعة اللبنانية 2018.
*الدراسات الدينية في النجف الاشرف وقم 1995-2007.