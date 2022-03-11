انت الان تتابع خبر السيرة الذاتية لأبرز مرشح لمنصب رئاسة الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أدناه السيرة الذاتية للمرشح:جعفر الصدر هو سياسي عراقي ونجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامي العراقي والفيلسوف محمد باقر الصدر.

تاريخ الميلاد: 7 ايلول 1970

محل الولادة: العراق – النجف الأشرف

الحالة الاجتماعية : متزوج وله اربع بنات وولدين



المناصب والوظائف التي شغلها:*ممثلا دائما لجمهورية العراق لدى المنظمة البحرية الدولية IMO منذ شباط 2020.*سفيرا فوق العادة لسفارة جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019.*سفيرا في وزارة خارجية العراق- رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية، نيسان 2019-تشرين الاول 2019.*فائز بعضوية مجلس النواب للدورة 2010.*مستشار لفخامة رئيس جمهورية العراق 2009.

التحصيل العلمي:

*ماجستير في علم الاجتماع اختصاص في علم المعرفة، الجامعة اللبنانية 2018.



*الشهادة الجامعية في علم الاجتماع العام – الجامعة اللبنانية 2011.*الدراسات الدينية في النجف الاشرف وقم 1995-2007.