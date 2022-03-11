انت الان تتابع خبر تركيا تنقل سفارتها في اوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الحكومة التركية، اليوم الجمعة، عن نقل سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة تشيرنوفتسي على حدود رومانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش ان هذا الإجراء حكومة بلاده قررت نقل السفارة من العاصمة الاوكرانية الى مدينة تشيرنوفتسي على حدود رومانيا".
وأوضح المتحدث أن "هذا القرار يأتي لدواع أمنية، في ظل تعرض كييف لغارات القوات الروسية المستمرة في زحفها باتجاه المدينة".
وأوضح المتحدث أن "هذا القرار يأتي لدواع أمنية، في ظل تعرض كييف لغارات القوات الروسية المستمرة في زحفها باتجاه المدينة".