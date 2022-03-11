انت الان تتابع خبر تركيا تنقل سفارتها في اوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الحكومة التركية، اليوم الجمعة، عن نقل سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة تشيرنوفتسي على حدود رومانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.