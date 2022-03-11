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نائب: لا سبيل غير الاتفاق بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي لإنجاز الاستحقاقات الدستورية

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بغداد - ياسين صفوان - رأى النائب احمد الجبوري، اليوم الجمعة، انه لا سبيل غير الاتفاق بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي لإنجاز الاستحقاقات الدستورية.
وقال الجبوري في تغريدة تابعتها الخليج 365، انه "لا سبيل غير التشاور والاتفاق بين التحالف الثلاثي والاطار التنسيقي لانجاز الاستحقاقات الدستورية في اختيار رئيسي الجهورية والوزراء بما يضمن تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات والبدء بالاصلاح الشامل".

وأضاف أن "مبادرة مقتدى الصدر بهذا الشأن نابعة من حرصه الوطني المعتاد".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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