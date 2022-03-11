انت الان تتابع خبر نائب: لا سبيل غير الاتفاق بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رأى النائب احمد الجبوري، اليوم الجمعة، انه لا سبيل غير الاتفاق بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي لإنجاز الاستحقاقات الدستورية.