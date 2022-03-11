انت الان تتابع خبر هيئة رئاسة البرلمان تعلن رسميا تسلمها 40 مرشحا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رسمياً اربعون مرشحا حاليا لرئاسة الجمهورية تسلمها مجلس النواب فيما اعلن الاخير ان الاسماء ستعلن قريبا بعد انتهاء عملية التدقيق.

بعد فتح باب الترشح للمرة الثالثة الى منصب رئاسة الجمهورية مجلس النواب يعلن رسميا تسلمه طلبات اربعين مرشحا للتنافس بقوة على المنصب جميع المرشحين وبحسب رئاسة البرلمان يخضعون حاليا لعملية التدقيق من قبل الجهات المعنية ليتم بعد ذلك اعلان الاسماء بشكل عام ليبدأ سباق المنافسة الذي سيحسم في جلسة التصويت على المنصب والتي ستحدد فور الانتهاء من تدقيق اسماء المرشحين وفقا لما تحدث به نواب.. لكن الرياح قد تجري عكس ذلك بما لاتشتهي سفن بعض القوى والكتل النيابية وتحديدا التحالف الثلاثي او ما يسمى بصاحب الثلثين حسب المفهوم السياسي حيث اكد نواب من الاطار التنسيقي ان حديث بعض التحالفات عن اغلبية الثلثين مازال مبكراً والى الان لم يتمكن اي تحالف من تحقيقِ الاغلبية المريحة التي من خلالها سيمر مرشح رئاسة الجمهورية.. لكن هذا لايعني ان جلسة التصويت قد تفشل او تؤجل لاسيما وان الكثير من الكتل البرلمانية تعتمد بتوافقاتها او حوارتها على مفاوضات اللحظات الاخيرة التي تشكل ضفة العبور الى جلسة نيابية مكتملة النصاب وبحضور يفوق احيانا المئتين والثمانين نائبا او ربما اكثر.