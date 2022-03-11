التربية تصدر قراراً يخص تنقل الطلبة بين معاهد الفنون الجميلة

اعلنت وزارة التربية، عن فتح باب تنقل الطلبة بين معاهد الفنون الجميلة لغاية يوم (الخميس 31 آذار 2022) ، فيما نصت التعليمات بالسماح للطلبة بالتنقل من الدراستين الصباحية والمسائية .

وقالت الوزارة في بيان اورده المكتب الاعلامي ان "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على شروط التنقلات بين معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية في النصف الثاني من العام الدراسي 2021-2022 "، مشيرا الى ان "عملية التنقلات مفتوحة الى نهاية شهر آذار الحالي ، وتكون من المديرية العامة لإعداد وتدريب المعلمين والتطوير التربوي حصرا"

