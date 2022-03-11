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السعودية تصدر تعليمات جديدة بشأن العمرة

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بغداد - ياسين صفوان - سمحت السلطات السعودية، لغير المحصنين ضد فيروس ، أو الذين لم يستكملوا التحصين، بأداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وعلمت صحيفة "عكاظ" أنه بات بإمكان غير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد، أو الذين لم يستكملوا التحصين، أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن.

وأضافت: "سيسمح لضيوف الرحمن بأداء العمرة وأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفايروس".

يأتي ذلك بعد المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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