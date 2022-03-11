أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار.
وتشهد أسعار صرف الدولار تذبذباً مستمراً، لكنه بقي مرتفعاً منذ قرار البنك المركزي، بيع الدولار الواحد بـ 1470 ديناراً.
وتشهد أسعار صرف الدولار تذبذباً مستمراً، لكنه بقي مرتفعاً منذ قرار البنك المركزي، بيع الدولار الواحد بـ 1470 ديناراً.