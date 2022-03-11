روسيا تعلن حصيلة جديدة لأهداف أوكرانية تم تدميرها

وذكرت الوزارة في بيان، أن "إجمالي الأهداف الأوكرانية المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية العسكرية"، مشيرةً إلى "تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا".

وأوضحت، أن "ثلاث مروحيات تم إسقاطها إضافة إلى ثمان مسيرات، بينها خمسة من طراز بيرقدار تي بي-2 خلال يوم".

