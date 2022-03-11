انت الان تتابع خبر روسيا تعلن حصيلة جديدة لأهداف أوكرانية تم تدميرها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير قواتها بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "إجمالي الأهداف الأوكرانية المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية العسكرية"، مشيرةً إلى "تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا".
وأوضحت، أن "ثلاث مروحيات تم إسقاطها إضافة إلى ثمان مسيرات، بينها خمسة من طراز بيرقدار تي بي-2 خلال يوم".
وأوضحت، أن "ثلاث مروحيات تم إسقاطها إضافة إلى ثمان مسيرات، بينها خمسة من طراز بيرقدار تي بي-2 خلال يوم".