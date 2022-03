اليابان تعلن تجميد أصول ثلاثة بنوك في بيلاروسيا

كما أعلنت الحكومة اليابانية عن تبرع إنساني بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا والدول المجاورة لها لمساعدة الأوكرانيين الفارين من بلادهم.

وأوضحت وزارة الخارجية أن البنوك الثلاثة التي ستخضع لعقوبات في تجميد الأصول اليابانية هي Belagroprombank و Dabrabyt و Development Bank of the Republic of Belarus.



وتأتي عقوبات طوكيو الأخيرة على بيلاروس، والتي من المقرر فرضها في 10 أبريل، في الوقت الذي تعمل فيه اليابان مع شركائها في مجموعة السبع للضغط على موسكو بسلسلة من القيود على المؤسسات المالية والصادرات بما في ذلك أشباه الموصلات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لحذف ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام رسائل SWIFT العالمي بسبب دعمها للعملية العسكرية في أوكرانيا.