انت الان تتابع خبر اليوم.. بايدن يعلن إجراءات جديدة ضد روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن اليوم إجراءات جديدة ضد روسيا، ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.
وجاء في جدول أعمال بايدن ليوم الجمعة، الذي نشره البيت الأبيض: "سيعلن الرئيس اليوم الجمعة عن إجراءات لمحاسبة روسيا بشكل أكبر".
وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن بايدن سيدعو يوم الجمعة إلى إنهاء "العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا"، ويعلن زيادة الرسوم على الاستيراد من روسيا.
وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن بايدن سيدعو يوم الجمعة إلى إنهاء "العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا"، ويعلن زيادة الرسوم على الاستيراد من روسيا.