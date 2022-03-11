اليوم.. بايدن يعلن إجراءات جديدة ضد روسيا

وجاء في جدول أعمال بايدن ليوم الجمعة، الذي نشره البيت الأبيض: "سيعلن الرئيس اليوم الجمعة عن إجراءات لمحاسبة روسيا بشكل أكبر".

وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن بايدن سيدعو يوم الجمعة إلى إنهاء "العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا"، ويعلن زيادة الرسوم على الاستيراد من روسيا.

