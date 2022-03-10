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العراق ينال منصباً رفيعاً في الجامعة العربية

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بغداد - ياسين صفوان - حصل العراق على منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وقال السفير العراقي لدى مصر أحمد الدليمي في تصريحات صحافية، إنه "بجهود وزارة الخارجية وسفارتها ومندوبيتها بالقاهرة تم الحصول على منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية".

 

وأضاف أن "هنالك أكثر من منافس على المنصب تمكن العراق خلاله من الفوز بجدارة".

يشار الى أن وزارة الخارجية رشحت عبد الحسين يعقوب الهنداوي، لمنصب أمين عام مساعد في جامعة الدول العربية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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