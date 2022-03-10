العراق ينال منصباً رفيعاً في الجامعة العربية

بغداد - ياسين صفوان - حصل العراق على منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وقال السفير العراقي لدى مصر أحمد الدليمي في تصريحات صحافية، إنه "بجهود وزارة الخارجية وسفارتها ومندوبيتها بالقاهرة تم الحصول على منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية".