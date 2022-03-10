العراق يوضح موقفه من علاقته بروسيا وأوكرانيا

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الأخير "بحث مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد، آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية، وتداعياتها على المنطقة"، مؤكدا أن "العراق مر بحروب عبثية كثيرة وعانى من حصار اقتصادي لمدة طويلة، مشيرا إلى أننا نشعر بما يعانيه الآخرون بسبب الأزمات والحروب".وشدد الأعرجي وفق البيان، على "أهمية نجاح المباحثات الروسية – الأوكرانية"، مؤكداً أن "العراق يتبنى مبدأ الحوار والحل الدبلوماسي أساسا لحل الأزمات بين البلدان، وموقفه ثابت في الدعوة للحوار والجلوس على طاولة التفاوض".

وأشار إلى أن "العراق لديه علاقات طيبة مع روسيا وأوكرانيا، ولا يريد التفريط بهذه العلاقات مع الطرفين".

من جانبه أعرب القائم بالأعمال الأوكراني عن "احترام بلاده لتجربة العراق في محاربة داعش"، مؤكدا "استمرار التعاون بين البلدين، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم، وفق مبدأ الحوار والدبلوماسية"، وفق البيان.