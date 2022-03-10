خامنئي: لن نتخلى عن النفوذ الإقليمي والقدرات الدفاعية

وقال خامنئي، في كلمة له خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة: "الحضور في المنطقة يعطينا عمقا إستراتيجيا وقوة وطنية أكبر، فلماذا نتخلى عنه؟".

وأضاف أن "التقدم العلمي النووي مرتبط أيضًا بتلبية احتياجات البلاد في المستقبل القريب، وإذا تجاهلنا ذلك، أين سنصل بعد بضع سنوات؟".



ونوه خامنئي إلى أنه "لا سذاجة أكثر من شخص يقترح خفض القدرات الدفاعية للبلاد من أجل عدم إثارة حساسية العدو، لو كنا سمحنا لهؤلاء بقطع أذرع القوة الوطنية لإيران، لكانت البلاد تواجه مخاطر كبيرة اليوم"، مبينا "لا يحق لنا قطع أي من عناصر القوة على أساس أنها تتعارض مع أي عنصر آخر".