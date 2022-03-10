بالصور: هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها... وهذا عمرها

بغداد - ياسين صفوان - قبل يومين من عيد ميلادها المصادف اليوم، بدأت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بالاحتفالات.

وسط أجواء من الفرح، قطعت هيفا وهبي قالب الحلوى لهذه المناسبة في منزلها ببيروت الذي تزيّن بالورود والفراشات ضمن أجواء ربيعيّة بامتياز في حضور والدتها وشقيقتيها هناء وعليا وبعض الأصدقاء المقرّبين.



وشاركت النجمة الاستعراضية متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صور الاحتفال التي أظهرت جمالها وحيويّتها وصغر سنّها رغم أنها بلغت الـ50 عامًا.

ونشرت عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام صورًا للهدايا التي تلقّتها في هذه المناسبة بالإضافة إلى مقاطع فيديو تعكس أجواء الاحتفال.

وفي سياق الاحتفالات نفسه، خطفت والدة هيفا الأنظار بظهورها إلى جانب ابنتها في أحد الأماكن العامة للاحتفال بالمناسبة. وأثنى روّاد مواقع التواصل على جمالها مشيرين إلى وجود شبه بينهما.

وفي الفترة السابقة كانت الممثلة الموهوبة منشغلة بتصوير فيلمها الجديد «رمسيس باريس» في العاصمة الفرنسية، الذي يشاركها في بطولته الفنانين مصطفى خاطر، محمد ثروت، أوس أوس، حمدي الميرغني ومحمود حافظ، العمل يأني من إخراج أحمد خالد موسى.



هذا وكانت قد شاركت مؤخرًا في عالم الدراما بمسلسل «أسود فاتح». هذا وكانت قد شاركت مؤخرًا في عالم الدراما بمسلسل «أسود فاتح». غنائيًّا كرحت هيفا فيديو كليب أغنية «لو كنت» التي شاركها في غنائها الفنان المصري أكرم حسني. إلى ذلك، شاركت في تشرين الثاني الماضي باختيار ملك جمال لبنان كونها عضواً في لجنة تحكيم المسابقة.

نتمنى لهيفا وهبة عيد ميلاد سعيد ومزيد من التألق والنجاح.