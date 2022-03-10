الصدر يتبرع بـ10 ملايين دينار لهذا المشروع - عاجل

وبحسب وصل "تبرع" ورد للسومرية نيوز، فأن الصدر ساهم في صندوق البنيان المرصوص بـ "10 ملايين دينار عراقي".

يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تبرع أيضا في وقت سابق الى مشروع البنيان المرصوص.



وبحسب وصل "تبرع"، ورد للسومرية نيوز، فأن الصدر ساهم في صندوق البنيان المرصوص بـ "ثلاثة آلاف دولار".