- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الصدر يتبرع بـ10 ملايين دينار لهذا المشروع - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تبرعه الى مشروع البنيان المرصوص.
وبحسب وصل "تبرع" ورد للسومرية نيوز، فأن الصدر ساهم في صندوق البنيان المرصوص بـ "10 ملايين دينار عراقي".
يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تبرع أيضا في وقت سابق الى مشروع البنيان المرصوص.
وبحسب وصل "تبرع"، ورد للسومرية نيوز، فأن الصدر ساهم في صندوق البنيان المرصوص بـ "ثلاثة آلاف دولار".
يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تبرع أيضا في وقت سابق الى مشروع البنيان المرصوص.
وبحسب وصل "تبرع"، ورد للسومرية نيوز، فأن الصدر ساهم في صندوق البنيان المرصوص بـ "ثلاثة آلاف دولار".