بالأسماء.. بريطانيا تعلن ادراج 7 رجال أعمال روس على قائمتها السوداء

وأعلنت تراس، "عن تجميد كامل للأصول وحظر سفر على كل من رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، ورجل الأعمال الروسي دميتري ليبيديف، ورئيس مجموعة "روسنفت" إيغور سيتشين، ورئيس مصرف "في تي بي" الروسي أندريه كوستين، ورئيس "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر ورئيس شركة "ترانس نفط" الروسية نيكولاي توكاريف.وقالت إن "هذه العقوبات تأتي لعلاقة هؤلاء الأفراد وارتباطهم ارتباطا وثيقا بالكرملين"، مضيفة: "كجزء من الجهود الرائدة التي تبذلها المملكة المتحدة لعزل بوتين ومن حوله، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأفراد الذين يبلغ صافي ثروتهم الجماعية حوالي 15 مليار جنيه إسترليني، وهم ممنوعون من السفر ولا يمكن لأي مواطن أو شركة بريطانية أن تتعامل معهم".

وتابعت أن "دعمنا لأوكرانيا لن يتوقف، وسنكثف الضغط على نظام بوتين وقطع الأموال عن آلة الحرب الوحشية"، مشددة على أن "الأوليغارشية والفاسدين ليس لهم مكان في اقتصادنا أو مجتمعنا".



من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "لا يمكن أن يكون هناك ملاذ آمن لأولئك الذين دعموا هجوم بوتين الشرس على أوكرانيا، عقوبات اليوم هي أحدث خطوة في دعم المملكة المتحدة الثابت للشعب الأوكراني".