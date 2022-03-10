انت الان تتابع خبر وكالة الاستخبارات تكشف حصيلة المتهمين الذين تم ضبطهم بتهريب النفط خلال أسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365: "بعمليات أمنية محكمة وجهد استخباري حثيث، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، من ضبط ستة مواقع تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية ضمن محافظات كركوك /بغداد /ميسان".وأضاف البيان، أن الوكالة "عثرت على تجاوز على الأنبوب الناقل للنفط ومشتاقته ضمن منطقة النهروان في حدود محافظة بغداد، فيما تم ضبط (٣٠) عجلة صهريج تستخدم لتهريب النفط ومخالفة للتعليمات الرسمية في محافظات ( بغداد / كركوك / ديالى /البصرة/ ديوانية / الانبار /صلاح الدين/ ذي قار) والقاء القبض على سائقي العجلات، فضلا عن القاء القبض على 34 مخالفا ومهربا ومتاجرا بالنفط بصورة غير قانونية".

وأشار البيان إلى "اتخاذ الإجراءات بالمضبوطات وتسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".