طقس العراق.. امطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون بين غائم جزئي وغائم مع تساقط زخات مطر في اماكن متفرقة منها في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية بين غائماً جزئيا وغائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا أما درجات الحرارة فستنخفض في عموم مناطق البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون بين غائم جزئي وغائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية بين غائماً جزئيا وغائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً وتساقط ثلوج فوق المرتفعات الجبلية، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الاحد سيكون صحواً الى غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس بين غائماً جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

ولفت البيان الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة المنطقتين الوسطى والجنوبية، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأدناه جداول توضح بالتفصيل حالة الطقس للايام المقبلة: