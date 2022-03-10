وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني توحيد الموقف العربي لمواجهة التحديات

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "حسين قدم التهنئة لجُمهوريَّة لبنان على ترؤسها لمجلس جامعة الدول العربيَّة بدورتها الحاليّة (١٥٧)، مُتمنياً لمعاليّ وزير الخارجيَّة اللبنانيّ كل التوقيق والسداد في أداء مهامه خدمة للعمل العربيّ المُشترَك".من جانبه قدم وزير الخارجيَّة اللبنانيّ "شكره وامتنانه للعراق لكل ما قدمه من دعم ووقوفه إلى جانب لبنان في المحن والظروف الاقتصاديّة الصعبة الذي مر بها، وفق ما جاء في البيان".

وأضاف البيان، أن "الجانبين تطرقا للعلاقات الثنائيَّة وسُبُل إيجاد الآليات المناسبة لتطويرها، كما تناول الجانبان أهم القضايا التي تمر بها المنطقة على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ وضرورة أتخاذ موقف عربيّ موحد لمواجهة هذه التحديات".



وأوضح، أن "اللقاء شهد حضور أحمد نايف رشيد الدليميّ سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة ورئيس الدائرة العربيَّة أسامة مهدي غانم وعددٍ من موظفي السفارة".