الجبوري: الدفاع ليست من حصة محافظة الأنبار

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، الأربعاء، أن التحالف الثلاثي لو كان يملك الثلثين لاستطاع تشكيل الرئاسات الثلاث، وفيما أكد أن منظومة الفساد وصلت الى كافة المؤسسات باستثناء القضاء، أشار الى أن وزارة الدفاع ليست من حصة خميس الخنجر او محمد الحلبوسي.

وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج"علناً" الذي تبثه السومرية، إن "العملية السياسية أقيمت على التوافق والدستور كتب بمزاج سياسي".

وأضاف أن "التحالف الثلاثي لا يصل الى 220 نائبا"، معتبراً أن "الأغلبية من يملك الثلثين ولو كان التحالف الثلاثي يملك الثلثين بشكل واضح لاستطاع تشكيل الرئاسات الثلاث".

الى ذلك، اعتبر الجبوري أن "منظومة الفساد وصلت الى كافة المؤسسات باستثناء القضاء"، مشيراً الى أن "الدورة البرلمانية الحالية حصل فيها متغير اكثر من 75 نائبا لا ينتمون للكتل السياسية التقليدية".

وفي شأن آخر، قال الجبوري إن "وزارة الدفاع ليست من حصة الخنجر او الحلبوسي"، متسائلاً بالقول "ليس من المعقول كل الانبار تاخذ المناصب".