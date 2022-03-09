وفاة أول مريض استبدل قلبه بقلب خنزير

وقالت صحيفة"نيويورك تايمز" ان "المريض الراحل ديفيد بينيت يبلغ من العمر 57 عامًا وأجريت له العملية الشهيرة في المركز الطبي بجامعة ماريلاند في بالتيمور في كانون الثاني الماضي".

واضافت ان "ديفيد عانى من أمراض مزمنة قبل العملية، ولكن متحدثة باسم المستشفى قالت: "لم يكن هناك سبب واضح تم تحديده وقت وفاته"، ولم يتضح ما إذا كان جسده قد رفض العضو الغريب.



وأفاد مسؤولو المستشفى بأنهم "لا يستطيعون التعليق أكثر على سبب الوفاة، لأن أطباءه لم يجروا بعد فحصًا شاملاً، موضحين أنهم يخططون لنشر النتائج في مجلة طبية".

وتلقى ديفيد بينيت قلباً من خنزير معدل وراثيًا، وهو إجراء كان يعول عليه في منح الأمل لملايين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى عمليات زرع.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن "ديفيد كان يعاني من مرض شديد في القلب، ووافق على تلقي قلب الخنزير التجريبي بعد أن تم رفضه من عدة قوائم انتظار لزرع قلب بشري".

