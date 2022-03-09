انت الان تتابع خبر اجتماع عراقي أردني مصري لبحث التعاون المشترك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مع نظيريه الأردني والمصري، التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "اجتمع في القاهرة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري".
وأضافت، أن "اللقاء استعرض سُبُل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثيِّ المُشترَك في مُختلِف المجالات في إطار العلاقات التاريخيّة بين البلدان الثلاث".
وأضافت، أن "اللقاء استعرض سُبُل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثيِّ المُشترَك في مُختلِف المجالات في إطار العلاقات التاريخيّة بين البلدان الثلاث".