اجتماع عراقي أردني مصري لبحث التعاون المشترك

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "اجتمع في القاهرة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري".

وأضافت، أن "اللقاء استعرض سُبُل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثيِّ المُشترَك في مُختلِف المجالات في إطار العلاقات التاريخيّة بين البلدان الثلاث".

