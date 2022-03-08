بغداد - ياسين صفوان - كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الثلاثاء، عن مسودة القمة الأوروبية التي تعقد الخميس.

وتتضمن المسودة بحسب الوكالة، اتفاقا على التخلي عن الاعتماد على واردات الطاقة الروسية.

وكانت المفوضية الأوروبية، قالت اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه التخلي عن الاعتماد على الغاز الروسي وإمدادات الطاقة.





وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.