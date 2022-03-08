أمين بغداد يؤكد تحقيق نسب انجاز متقدمة في 25 مشروعاً

بغداد - ياسين صفوان - أكد أمين بغداد المعمار علاء معن، الثلاثاء، تحقيق نسب انجاز متقدمة في 25 مشروعاً بمدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان، إن أمين بغداد "اطلع في جولة مسائية له بمدينة الصدر على اعمال تطوير واكساء شارع الداخل ويؤكد تحقيق نسب انجاز متقدمة في 25 مشروعاً وقرب تطوير 34 قطاعاً جديداً".

وأضاف البيان أن "امين بغداد تابع الواقع الخدمي لمنطقة حي الفرات ويؤكد الشروع باعلان تطوير محلة 893 خلال اسبوع ضمن رؤية نهضة بغداد"، مشيراً الى أن الأمين "اطلع على اعمال تطوير واكساء مجمع زيونة السكني واعلن انجاز اكساء 20 ساحة والمباشرة باكساء الشوارع الرئيسية في المجمع".