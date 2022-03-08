أرامكو: أزمة النفط تصاعدت بسبب الوضع في أوكرانيا

ونقلت وكالة "رويترز" عن الناصر قوله: "أزمة أوكرانيا تذكّر بتأثير الأوضاع الجيوسياسية على عمليات تحول الطاقة "الهشة".

وأوضح أن "الطلب على النفط والغاز قفز مع تعافي الاقتصادات، موضحاً أن الطلب يرتفع بعض الشيء".



وأضاف الناصر، أن "أرامكو لديها طاقة إنتاج فائضة بنحو مليوني برميل يوميا".

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "رويترز" عن بلومبرغ، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن قد يأخذ قرارا اليوم الثلاثاء، بحظر واردات النفط الروسي لأميركا".

وقالت مصادر إن "أسعار النفط قد تتخطى 200 دولار للبرميل إذا تم حظر النفط الروسي".

