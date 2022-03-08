أزمة ارتفاع الأسعار وصرف الدولار ورئاسة الجمهورية في نشرة السومرية

= المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى النظر بسعر صرف الدولار.. وتستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

= الاتحاد الوطني يرفض التخلي عن برهم صالح.. والحكيم يدعو لاعتماد الأغلبية الواسعة في تشكيل الحكومة.



= النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى بينهم اربعة رؤساء جمعيات.