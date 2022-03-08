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أزمة ارتفاع الأسعار وصرف الدولار ورئاسة الجمهورية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = مجلس الوزراء يقرر اطلاق حصتين لمفردات البطاقة التموينية فوراً.. ويعلن تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية.
= المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى النظر بسعر صرف الدولار.. وتستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

= الاتحاد الوطني يرفض التخلي عن برهم صالح.. والحكيم يدعو لاعتماد الأغلبية الواسعة في تشكيل الحكومة.


= النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى بينهم اربعة رؤساء جمعيات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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