العذاري يؤكد أهمية تشريع قوانين تعزز دور المرأة السياسي والاجتماعي

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري على اهمية تشريع القوانين المنصفة والضامنة والعادلة للمرأة بما يعزز دورها المطلوب والفاعل في مواقع صنع القرار والشأن السياسي والاجتماعي.

وقال العذاري في بيان ورد لـ الخليج 365، اليوم الثلاثاء "بمناسبة يوم المرأة العالمي، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمرأة العراقية الانموذج التي كانت ولا زالت شريكا أساسياً في بناء المجتمع العراقي وترابط اواصره وكانت رمزاً للإخلاص والعطاء والصبر".



ودعا العذاري الى "ضرورة التنسيق والتعاون المثمر بين لجنة المرأة النيابية والجهات والمؤسسات والمنظمات المعنية بشؤون المرأة بما من شأنه اقرار التشريعات المنصفة التي تصب في صالح جميع نساء العراق".

