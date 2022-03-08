انت الان تتابع خبر محافظة عراقية توجه بسحب العجلات الحكومية وهويات حمل السلاح - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - محافظة عراقية توجه بسحب العجلات الحكومية وهويات حمل السلاح

محافظ ذي قار يصدر قرارات جديدة ويوجه بسحب العجلات الحكومية من كافة الاحراء وعقود الاشخاص المنسيين الى ديوان المحافظة

المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار

وجه محافظ ذي قار الدكتور المهندس محمد هادي الغزي ، بسحب كافة العجلات من اصحاب العقود والاجور اليومية وعقود الاشخاص والمنسبين العاملين في ديوان المحافظة او دوائر الدولة ولجان المتابعة .

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ بأن الغزي "وجه بإلغاء الاوامر الادارية الخاصة بمنح الموافقات السابقة ،وعدم تسلم اي عجلة الا بتقديم طلب من قبل مسؤول القسم يتعهد فيه حاجة المنتسب الفعلية للعجلة.

واضافت الوثيقة " بسحب الهويات التي تتيح لمالكها حمل السلاح ،من كافة المنسبين والمكلفين ، مؤكداً ان القرارات الواردة في الوثيقة تنفذ من تاريخ صدور الكتاب اعلاه.