مجلس الوزراء يناقش إصدار حزمة قرارات بشأن الأمن الغذائي

بغداد - ياسين صفوان - ناقش مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إصدار حزمة من القرارات بشأن الأمن الغذائي في العراق.



وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المجلس يناقش الان إصدار حزمة من القرارات بشأن الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق".



وأشار إلى "حضور قادة الأجهزة الأمنية جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم لمناقشة الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار في الأسواق".

