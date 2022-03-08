بيان من المحكمة الاتحادية بشأن جلسة النظر بسعر الصرف

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر بالدعوى الخاصة باعادة سعر صرف الدولار لسابقه.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل نظر الدعوى المرقمة (٣٢ /اتحادية/٢٠٢٢) والخاصة باعادة صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للدينار العراقي الى سابقه بمقدار(١٢٠) الف دينار عراقي لكل ١٠٠ دولار أمريكي الى يوم ٢٠٢٢/٣/١٤".



واوضح البيان، أن "المحكمة قررت التاجيل لغرض تبليغ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي بالحضور في الجلسة المقبلة".

