بتهم فساد.. الحكم بالسجن 7 اعوام لقائممقام سامراء

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن سبع سنوات لقائممقام سامراء "محمود خلف".



وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، إن "محكمة جنايات صلاح الدين حكمت بالسجن سبع سنوات على قائم مقام سامراء محمود خلف بتهمة هدر المال العام والمبلغ هو (550000000) خمسمائة وخمسون مليون دينار بتاريخ 2014/9/10 ".



وأشار إلى أن "قوة عسكرية وأمنية خاصة قامت بأصطحابه وأيداعه السجن".