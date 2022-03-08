اخبار العالم / اخبار العراق

بتهم فساد.. الحكم بالسجن 7 اعوام لقائممقام سامراء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر بتهم فساد.. الحكم بالسجن 7 اعوام لقائممقام سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن سبع سنوات لقائممقام سامراء "محمود خلف".
وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، إن "محكمة جنايات صلاح الدين حكمت بالسجن سبع سنوات على قائم مقام سامراء محمود خلف بتهمة هدر المال العام والمبلغ هو (550000000) خمسمائة وخمسون مليون دينار بتاريخ 2014/9/10 ".

وأشار إلى أن "قوة عسكرية وأمنية خاصة قامت بأصطحابه وأيداعه السجن".
ExtImage-2305730-1473922048.jpg
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا