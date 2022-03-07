روسيا بشأن المفاوضات مع أوكرانيا: توقعاتنا لم تتحقق

وقال ميدينسكي، بعد اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت في منطقة بيلوفيجسكايا بوشا ببيلاروس: "بحثنا اليوم على مدى وقت طويل قضية الممرات الإنسانية التي اتفقنا حولها خلال الاجتماع السابق والتي لم تعمل على الإطلاق بسبب عدم تنفيذ القوات المسلحة الأوكرانية على الأرض توجيهات قيادتها وإدارتها".وتابع ميدينسكي: "طرحنا هذه القضية بشكل مباشر لا لبس فيه... ونأمل في أن يتم بدء عمل هذه الممرات في نهاية المطاف اعتبارا من يوم غد، والطرف الأوكراني قدم لنا تأكيداته لهذا الأمر".

وأردف: "كما استمرت المناقشات حول الجوانب السياسية والعسكرية، لكنها تجري بطريقة غير سهلة ومن السابق لأوانه التحدث عن أي أمر إيجابي. يمكنني فقط أن أقول إننا جئنا حاملين حزمة كبيرة من الوثائق وأتينا باتفاقات ومشاريع ومقترحات ملموسة، وكنا نأمل في أن يتم التمكن على الأقل من توقيع بروتوكول حول النقاط التي اتفقنا عليها بشكل مبدئي، لكن الطرف الأوكراني أخذ كل هذه الوثائق معه لدراستها ولم يستطع توقيع أي شيء في المكان وقال إنه سيعود إلى هذه المسألة على الأرجح في الاجتماع التالي".



وأكد ميدينسكي: "سأقول بصراحة إن توقعاتنا من المفاوضات لم تتحقق، لكننا نأمل في أن نتمكن من القيام بخطوة أكبر إلى الأمام في المرة التالية والمفاوضات ستستمر".