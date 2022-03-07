بغداد وواشنطن تؤكدان استمرار التعاون وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون العراق وإيران جينيفر غيفيتو، بحضور السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر".

وجرى، خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك".

