انت الان تتابع خبر العراق يوضح بشأن تأشيرة الدخول للبنانيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أوضحت السفارة العراقية في بيروت، اليوم الاثنين، ما تم تداوله عن منح تأشيرة دخول للبنانيين لمدة ستة اشهر.