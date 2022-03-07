الصحة العالمية تكشف سبب اختيار العراق لبرنامج مراجعة النظم الصحية

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم الإثنين، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري والوفد المرافق له".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "حرص الحكومة على الارتقاء بالواقع الصحي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، على الرغم من التحديات والعقبات التي نجح العراق في تجاوز العديد منها، معرباً عن شكره لمنظمة الصحة العالمية".



وأكد الكاظمي، "عزم الحكومة على إعادة الاعتبار إلى النظام الصحي العراق؛ كي يتمكن من تلبية طموحات المواطن، وذلك بالاعتماد على الجهود الذاتية والاستعانة بالمنظمات الدولية".

من جانبه، أثنى المنظري على "نجاح العراق في إجراءات مواجهة جائحة كورونا، وهو الأمر الذي دفع بالمنظمة إلى اختيار العراق؛ ليكون احد خمسة بلدان على مستوى العالم لإجراء برنامج المراجعة الشاملة للنظم الصحية وتطويرها الذي تبنته المنظمة، وتأكيداً لنجاح الكوادر الطبية العراقية في خوض التحدي إزاء الجائحة، فإن البرنامج سيتم عبر التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجامعة بغداد بالاضافة الى الجهات الاخرى".