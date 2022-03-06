واشنطن تحسم الجدل: لا ننوي الانجرار لحرب مع موسكو

وقال بلينكن بحديث لقناة "NBC" نشر على موقع الخارجية: "الرئيس أكد مرارا بشكل واضح على نقطة واحدة مفادها أننا لا ننوي خوض نزاع مباشر مع روسيا والسماح للطائرات الأمريكية بالتحليق ضد الطائرات الروسية أو بوجود جنودنا في الأرض الأوكرانية لأن الرئيس، فضلا عن كل ما نفعله من أجل أوكرانيا، يتحمل المسؤولية عن عدم جرنا في النزاع المباشر، وعن حرب مباشرة مع روسيا القوة النووية، وعدم المجازفة بالحرب التي ستتوسع إلى خارج أوكرانيا في أوروبا".وأضاف: "من الواضح أن ذلك ليس في مصلحتنا، نحن نحاول إنهاء هذه الحرب في أوكرانيا وليس بدء حرب أوسع نطاقا".

وتابع: "بالمناسبة، ضع في اعتبارك مرة أخرى ما هي منطقة حظر الطيران، وليفهم الناس ماذا تعني منطقة حظر الطيران. هذا يعني أنه إذا أعلنت حظر الطيران في مجال جوي معين وحلقت طائرة روسية عبره سيتعين علينا إسقاطها".

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي وأعضاء إدارته أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا في أي ظرف من الظروف، كما لا تنوي فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا رغم مطالب رئيسها فلاديمير زيلينسكي للناتو باتخاذ هذا الإجراء.