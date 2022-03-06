العراق وباكستان يبحثان الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب

وقال مكتب نائب الرئيس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عبدالله استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد السفير الباكستاني لدى العراق أحمد أمجد علي، وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء على جذوره، فضلاً عن بحث السبل الكفيلة لتعزيز آفاق التعاون في كافة المجالات بين البلدين الصديقين".و قدم عبدالله، وفق البيان، "تعازيه لشعب وحكومة باكستان إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور غرب باكستان قبل يومين، وأدى إلى وقوع ضحايا من المدنيين، مؤكداً استمرار دعم المؤسسة التشريعية لعمل السفراء وبعثات الدول، وتفعيل عمل لجان الصداقة النيابية بعد تشكيل اللجان الدائمـة في الأيام المقبلة".

من جانبه، أعرب السفير الباكستاني، عن "رغبة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بين الشعبين الصديقين، لاسيما في المجال الاقتصادي والثقافي والتجاري، وتوسيع حجم التعاون بين البلدين"، لافتا إلى أن "إسلام أباد بصدد تنفيذ إجراءات لفتح قنصلية لها بمحافظة أربيل".

