انت الان تتابع خبر صراع رئاسة الجمهورية واللجان البرلمانية وأزمة الأسعار في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = البرلمان يفتح باب الترشيح رسميا لمنصب الرئيس.. وحراك للطعن بجلسة الامس لدى المحكمة العليا.
= رئاسة اللجان النيابية تشعل التنافس بين الكتل.. ولا مناص من المحاصصة بآلية التوزيع.
= الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لأوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.. وتحذير من استخدام روسيا للاسلحة الحرارية.
= في ظل موجة ارتفاع الاسعار.. التجارة تطمئن المواطنين: السلة الغذائية مؤمنة بخزين استراتيجي.
= الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لأوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.. وتحذير من استخدام روسيا للاسلحة الحرارية.