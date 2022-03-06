اخبار العالم / اخبار العراق

صراع رئاسة الجمهورية واللجان البرلمانية وأزمة الأسعار في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر صراع رئاسة الجمهورية واللجان البرلمانية وأزمة الأسعار في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = البرلمان يفتح باب الترشيح رسميا لمنصب الرئيس.. وحراك للطعن بجلسة الامس لدى المحكمة العليا.
= رئاسة اللجان النيابية تشعل التنافس بين الكتل.. ولا مناص من المحاصصة بآلية التوزيع.

= في ظل موجة ارتفاع الاسعار.. التجارة تطمئن المواطنين: السلة الغذائية مؤمنة بخزين استراتيجي.

= الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لأوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.. وتحذير من استخدام روسيا للاسلحة الحرارية.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

قد تقرأ أيضا