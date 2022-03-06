صراع رئاسة الجمهورية واللجان البرلمانية وأزمة الأسعار في نشرة السومرية

= رئاسة اللجان النيابية تشعل التنافس بين الكتل.. ولا مناص من المحاصصة بآلية التوزيع.

= في ظل موجة ارتفاع الاسعار.. التجارة تطمئن المواطنين: السلة الغذائية مؤمنة بخزين استراتيجي.

= الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لأوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.. وتحذير من استخدام روسيا للاسلحة الحرارية.

