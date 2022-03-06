بعد قتله لزوجته.. التمييز الكويتية تقضي بإعدامه شنقا

وذكرت وسائل إعلام محلية ان "المحكمة أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الزوج، وهو حكم موافق لحكم أول درجة بإعدام الزوج شنقا.

واضافت ان "الجريمة وقعت ، في آذار 2020، حيث استدرج الرجل زوجته إلى منطقة العارضية، قبل ضربها بواسطة عصا على رأسها حتى فارقت الحياة، ثم ألقى بجثتها في "بر السالمي" بعد أن لفّ جثتها بـ"بطانية".



واشارت وسائل الاعلام الى انه "تم اكتشاف أمر الرجل عقب شكوك والدة زوجته، ليتم ضبطه على إثر هذه الشكوك واعترافه بالجريمة وإرشاد الأجهزة المختصة إلى مكان وجود الجثة".