انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية تعلن تدمير قاعدة جوية أوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن "القوات المسلحة الروسية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.. في صباح يوم 6 مارس تم تنفيذ الضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة. تم تعطيل قاعدة القوات الجوية الأوكرانية بالقرب من ستاروكوستيانتينيف".وأضاف أن القوات الصاروخية الروسية دمرت أيضا منظومة للدفاع الصاروخي الأوكراني من طراز إس -300 وأن روسيا أسقطت 8 طائرات مقاتلة، من بينها 4 من طراز سو-27، وطائرات مروحية أوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 6 طائرات بدون طيار" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة "سو-34" دمرت منشأة عسكرية للقوميين الأوكرانيين بضربة جوية عالية الدقة، مشيرة إلى أن "طاقم طائرة سو-34 دمر البنية التحتية العسكرية للتشكيلات شبه العسكرية للقوميين الأوكرانيين بأسلحة طيران عالية الدقة".



وعلى الصعيد ذاته كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في إفادة صحفية الأحد، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 2203 موقعا من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في الدولة المجاورة.

وقال كوناشينكوف "حتى الآن، تم استهداف 2203 من مرافق البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا خلال العملية، من بينها: 76 موقع قيادة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أنه حتى الآن "تم تدمير 69 طائرة على الأرض و24 طائرة في الجو، و778 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و62 طائرة بدون طيار".

ونقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية تأكيدها أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط 4 طائرات من نوع "ميغ-27" وطائرة أخرى من نوع "ميغ-29" في منطقة جوميتير، وفي منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين واحدة من نوع "سو-27" وأخرى من نوع "سو-25"، كما تم استهداف طائرة من نوع "سو-25" في منطقة نيجين.

