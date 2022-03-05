انت الان تتابع خبر الكاظمي يستذكر زيارة البابا: عكست جوهر شعب العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استذكر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، فيما أشار إلى أنها عكست جوهر الشعب العراقي.
وقال الكاظمي في تغريدة له، "يوم التسامح والتعايش الوطني إعادة تذكير بحقائق الوئام الاجتماعي العميق في عراق الحضارة والتنوع".
وأضاف، "زيارة البابا فرنسيس إلى أرض الرافدين وسط ترحيب كل العراقيين وتتويج الزيارة بلقاء المرجع الأعلى السيد السيستاني، قد عكست جوهر شعب العراق وعمقه الحضاري وإنسانيته". وأتم الكاظمي، "التسامح قوة شعبنا".
وأضاف، "زيارة البابا فرنسيس إلى أرض الرافدين وسط ترحيب كل العراقيين وتتويج الزيارة بلقاء المرجع الأعلى السيد السيستاني، قد عكست جوهر شعب العراق وعمقه الحضاري وإنسانيته".