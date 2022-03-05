الكاظمي يستذكر زيارة البابا: عكست جوهر شعب العراق

وقال الكاظمي في تغريدة له، "يوم التسامح والتعايش الوطني إعادة تذكير بحقائق الوئام الاجتماعي العميق في عراق الحضارة والتنوع".

وأضاف، "زيارة البابا فرنسيس إلى أرض الرافدين وسط ترحيب كل العراقيين وتتويج الزيارة بلقاء المرجع الأعلى السيد السيستاني، قد عكست جوهر شعب العراق وعمقه الحضاري وإنسانيته".



وأتم الكاظمي، "التسامح قوة شعبنا".