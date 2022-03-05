وفد رفيع من الصحة العالمية يحط في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وصل وفد رفيع من منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقالت وزارة الصحة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الصحة هاني العقابي استقبل اليوم السبت الموافق ٥ اذار ٢٠٢٢ احمد المنظري المدير الاقليمي لمكتب دول الشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية ووفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية في مطار بغداد الدولي حال وصوله للعاصمة بغداد وبحضور مدير مكتب المنظمة في العراق أحمد زويتن".



ورحب الوزير، وفق البيان، "بالزيارة خلال الاستقبال، مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية لتفعيل البرامج المشتركة فضلا عن تطوير الوضع الصحي في العراق والتوجهات الستراتيجية".

