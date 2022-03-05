انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تخمد حريق الشورجة في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من إخماد حادث حريق اندلع في منطقة الشورجة وسط بغداد.
وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية ضمن منطقة الشورجة".
وقبل قليل، أعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حريق في بناية تجارية بمنطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.
وأشارت إلى "عدم تسجيل اي اصابات تذكر".
وقبل قليل، أعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حريق في بناية تجارية بمنطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.