الدفاع المدني تخمد حريق الشورجة في بغداد

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية ضمن منطقة الشورجة".

وأشارت إلى "عدم تسجيل اي اصابات تذكر".

وقبل قليل، أعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حريق في بناية تجارية بمنطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.

