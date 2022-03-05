اخبار العالم / اخبار العراق

الدفاع المدني تخمد حريق الشورجة في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تخمد حريق الشورجة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من إخماد حادث حريق اندلع في منطقة الشورجة وسط بغداد.
وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية ضمن منطقة الشورجة".

وأشارت إلى "عدم تسجيل اي اصابات تذكر".

وقبل قليل، أعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حريق في بناية تجارية بمنطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا