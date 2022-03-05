روسيا ممتعضة من تصريحات سيناتور أمريكي دعا لاغتيال بوتين

وحذرت الوزارة السفير الأمريكي من أن تصريحات غراهام "تمثل هجوما يعتبره القانون الجنائي الروسي تعديا على حياة رجل الدولة وتترتب عليه عواقب وخيمة، بما في ذلك المقاضاة".

وكانت وكالة "فرانس برس" ذكرت أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام دعا في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس إلى أن يقوم "شخص ما في روسيا" باغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

